Quella volta che Brad Pitt e Ben Stiller provarono a realizzare un film sui Rolling Stones. Guarda il video

Durante una recente intervista rilasciata al grande DJ Howard Stern, Ben Stiller ha raccontato di quella volta in cui assieme a Brad Pitt provò a realizzare un film sui Rolling Stones.

Mick Jagger si disse favorevole al progetto con protagonisti i due attori, ma Stiller non riuscì a convincere il resto della band che considerò il progetto una perdita di tempo: "Non sono bravo a dire le cose".

Il comico e attore ha raccontato che un produttore lo contattò dopo aver visto il Ben Stiller Show, una serie di sketch comici andati in onda su MTV nel 1992, e propose l'idea per un film che avrebbe coinvolto Jagger. La pellicola avrebbe visto come protagonista Ben Stiller e Brad Pitt nei panni di due super fan scatenati ai concerti dei Rolling Stones.

L'idea di Jagger era un film-concerto con alcuni frammenti comici all'interno della trama, ma c'era un problema: "Dovevamo convincere i Rolling Stones", ha spiegato Stiller. "Mick ci diede il suo appoggio ma ci disse che avremmo dovuto far salire a bordo del progetto gli altri membri della band".

Il grande momento arrivò a Toronto nei primi anni '90, quando i Rolling Stones si ritrovarono all'interno di una palestra della città per fare le prove del tour. Stiller e il collaboratore Judd Apatow vennero invitati ad assistere alle prove prima di poter presentare il progetto al resto del gruppo: "L'idea probabilmente non avrebbe funzionato perché la gente avrebbe semplicemente voluto vedere un film di un concerto sui Rolling Stones", ha confessato l'attore, "Vuoi vedere una commedia? Vedi una commedia. Vuoi vedere un film su un concerto? Vedi un film su un concerto".

