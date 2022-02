La passione di Michael Stipe per Rocky Horror Picture Show: il video di quando si presentò in TV vestito da Frank N. Furter

The Rocky Horror Picture Show, il film del 1975 diretto da Jim Sharman e tratto dallo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show scritto da Richard O’Brien (che interpreta il maggiordomo Riff Raff e ha scritto musiche e i testi) portato in scena per la prima volta il 16 giugno 1973 al Royal Court Theater di Londra, è diventato uno dei film musicali più famosi di tutti i tempi e un punto di riferimento dell’estetica glam anni ’70.

Mentre cerca di farsi strada nel mondo del teatro di Londra dei primi anni ’70, Richard O’Brien immagina una storia surreale facendo la parodia di diversi generi cinematografici, dalla fantascienza all’horror, crea una colonna sonora di puro rock’n’roll elettrico e androgino in linea con il suono di quegli anni (In cui, come ha detto lui stesso: «Il glam rock mi ha permesso di essere me stesso») e genera un vero e proprio culto in tutto il mondo, diventando anche un simbolo di libertà sessuale, emancipazione e tolleranza. Il musical viene rappresentato per sei anni di fila al King’s Road Theater a partire dal 1973 e debutta negli Stati Uniti a Los Angeles nel 1974 prima di arrivare a Broadway nel 1975.

La storia del trasgressivo scienziato pazzo Frank N Furter che sogna di costruire l’uomo perfetto Rocky e dei fratelli alieni Riff Raff e Magenta che boicottano il suo piano per tornare sul pianeta Transsexual nella galassia di Transylvania entusiasma il pubblico e Richard O’Brien e Jim Sharman decidono di trasformare il musical in un film.

The Rocky Horror Picture Show viene girato in due mesi in Inghilterra nel 1974 usando come attori gran parte del cast originale della produzione londinese, tra cui Tim Curry che ha l’idea geniale di far parlare Frank N Furter con l’accento inglese delle classi alte: «Come se fosse al Regina d’Inghilterra». La locandina iconica con le labbra dipinte di rosso della modella Lorelei Shark compare per la prima volta fuori dal cinema Rialto Theater di Londra il 14 agosto 1975 e il 26 settembre all’UA Westwood Theater di Los Angeles ma il film ottiene pochissimo successo: viene ritirato da molte sale negli Stati Uniti per la scarsa vendita dei biglietti e la prima ad Halloween a New York viene addirittura cancellata.

La svolta arriva con l’intuizione del Waverly Theater di New York, che decide di spostare la proiezione di The Rocky Horror Picture Show a mezzanotte: il pubblico affolla la sala, torna ogni sera e inizia a travestirsi come i personaggi del film, fino a quando al King’s Court Theater di Pittsburgh un gruppo di appassionati lancia la moda di reinterpretare le scene del film durante la proiezione. Inizia così la leggenda del film più proiettato della storia: 46 anni dopo la prima, The Rocky Horror Picture Show è ancora al cinema nel 2022 in molti paesi nel mondo.

Tra i fan che hanno creato il culto di The Rocky Horror Picture Show negli anni ‘70 c’è anche Michael Stipe, il cantante dei REM. In un servizio televisivo datato 1978, il reporter Michael Brown intervista un gruppo di persone travestite fuori dal Varsity Theater di St.Louis, dove viene proiettato ogni fine settimana a mezzanotte dal 1976. Uno di questi, splendidamente vestito come Frank N Furter con parrucca, trucco e un completo di pelle nera da transessuale rock’n’roll, è un giovane Michael Stipe: «Il mio vestito? È assolutamente normale» dice al reporter, rivendicando con ironia la sua appartenenza ad una sottocultura underground che si sta sviluppando in America all’interno dei college e delle università. Quattro anni dopo, Michael Stipe porterà quella visione artistica alternativa al successo usando gli strumenti del rock’n’roll prima nella scena indie e poi nel mainstream con la band che fonda nel 1980 con Peter Buck, Bill Berry e Mike Mills. Si chiamano Raid Eye Movement, ma il mondo li conosce con il nome di R.E.M.