Bruce Springsteen intervista Eddie Vedder, guarda il documentario completo sull'album Earthling

In occasione dell'uscita di Earthling, il nuovo album di Eddie Vedder, il frontman dei Pearl Jam è stato intervistato dal grande Bruce Springsteen.

Una vera e propria mezz'ora in compagnia di due "amici" che parlano di rock, di emozioni e sentimenti, tutti ingredienti che hanno portato il leader della band di Seattle alla realizzazione di questo bellissimo (e vario) lavoro solista.

Già nella prima clip, pubblicata lo scorso venerdì, i due cantautori discutevano sulle influenze musicali, in particolar modo degli artisti che hanno contribuito a ispirare il nuovo lavoro solista di Vedder: nel breve filmato Springsteen confessa al leader dei Pearl Jam di aver percepito influenze punk e metal.

"Tutta la roba che ho messo nel mix è iniziata forse con i Jackson 5 quando ero piccolo", ha risposto Vedder, "poi ci sono i Beatles, con cui sono cresciuto da bambino, poi gli Who hanno preso il sopravvento alla grande. E poi il amico mio…”, indicando proprio Bruce Springreen che ha risposto a Vedder in maniera molto divertita in italiano con un bel "Ah, Grazie".

All'interno dell'intervista il rocker dell'Illinois, oltre a elogiare il lavoro del chitarrista e produttore Andrew Watt, ha citato anche i Band, Split Enz, i Talking Heads, i Sonic Youth, i Fugazi e i Mudhoney come band che hanno contribuito a dare forma al suo modo di scrivere. “Questo è esattamente quello che sento lì dentro. È un buon mix”, ha concluso Springsteen complimentandosi con Eddie Vedder per il disco