Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators eseguono la loro versione di Rocket Man di Elton John. Guarda il video

Rocket Man è senza alcun dubbio una delle canzoni simbolo degli anni '70 e della carriera di uno dei cantautori più innovativi della scena pop-rock mondiale, in grado di mettere al centro del palco il pianoforte al posto della chitarra: Elton John.

Il brano è stato scelto da Slash assieme al suo progetto con Myles Kennedy & The Conspirators per essere stravolto, rivisto e riproposto live in una nuova chiave in cui il marchio di fabbrica del chitarrista di percepisce fina dalla prima nota.

Il brano è stato eseguito live durante il programma Stern Show, condotto dal grande DJ Howard Stern, in diretta dal SiriusXM Garage di Los Angeles.