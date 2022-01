Meat Loaf: la banda delle guardie della Regina omaggia il grande rocker e attore a Buckingham Palace. Guarda il video

Tra i grandi tributi che nei giorni scorsi sono stati realizzati per ricordare il grande Meat Loaf, scomparso lo scorso 20 gennaio all'età di 74 anni, uno su tutti ha attirato la nostra attenzione ed è senza dubbio l'omaggio realizzato dalle guardie della Regina Elisabetta a Buckingham Palace.

La banda, nello specifico la Band of the Welsh Guards, ha reinterpretato I’d Do Anything for Love (But I Won't Do That), brano pubblicato dal grande rocker e attore americano all'interno dell'album Bat Out of Hell II: Back into Hell del 1993.

Oltre alla straordinaria carriera musicale il grande Meat Loaf (Michael Lee Aday) aveva prestato la sua voce e il suo volto ad alcune delle più divertenti pellicole cinematografiche nell'immaginario rock, tra le quali The Rocky Horror Picture Show, nel ruolo di Eddie, e in Tenacious D and The Pick Of Destiny nel ruolo di Bud Black, padre di Jack Black.