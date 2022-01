Blink-182, la nonna che suona "What's My Age Again" alla batteria! Guarda il video

Esiste un'età per fare il rock? Sembra proprio di no e anzi, dai risultati si direbbe proprio che non faccia invecchiare l'anima. Con i suoi tutorial pubblicati su internet Dorothea Taylor è diventata una vera e propria star del web e il brano scelto per la sua ultima cover è forse il perfetto connubio tra ironia e tecnica: What's My Age Again dei Blink-182.

Negli scorsi anni Dorothea si è cimentata con diverse cover di brani rock e metal, tra cui Down With the Sickness dei Disturbed, in cui affrontava il tema dei pregiudizi della gente legati della sua età: quando ad esempio entra in un negozio di strumenti musicali viene indirizzata immediatamente ai reparti dedicati al pianoforte e al violino e la gente pensa che sia un'organista da chiesa invece che una scatenata e bravissima insegnante di batteria.

"Ho suonato la batteria per tutta la vita. I batteristi possono essere di tutte le età, dimensioni, forme ed etnie. E indipendentemente da quanto siamo ancora bravi, o quanti anni abbiamo, faremo sempre parte della famiglia dei batteristi."