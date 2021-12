I Foo Fighters pubblicano il concerto integrale al Madison Square Garden di New York del giugno 2021. Guardalo QUI

Per salutare il 2021 i Foo Fighters hanno deciso di pubblicare gratis in streaming (e per un periodo limitato di tempo) il concerto registrato lo scorso 20 giugno 2021 che segnò la ripartenza dei concerti all'interno del Madison Square Garden di New York dopo la prima potentissima ondata della pandemia.

Scaletta:

Times Like These

The Pretender

Learn to Fly

No Son of Mine

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

Rope

Run

My Hero

These Days

Medicine at Midnight

Walk

Somebody to Love (Queen cover)

Monkey Wrench

Arlandria

Breakout

Creep (Radiohead cover)

All My Life

Aurora

This Is a Call

Best of You



BIS:

Making a Fire

You Should Be Dancing (Bee Gees cover)

Everlong