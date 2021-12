David Bowie: la moglie Iman mostra i segreti della loro casa in collina fuori New York. Guarda il video

Iman, la vedova del leggendario David Bowie, ha aperto le porte della sua casa in collina di Catskills, nello stato di New York. La bellissima villa contiene moltissimi ricordi e oggetti della coppia, da un autoritratto che Bowie ha dipinto nel 1980 a una scultura di Lynn Chadwick che ha regalato al Duca Bianco per il loro primo anniversario di matrimonio, oltre al libro preferito della coppia dello scrittore italiano, il duca Alberto Denti di Pirajno, A Grave for a Dolphin. Il volume venne pubblicato nel 1956 solo in inglese e sarebbe stato fonte di ispirazione per parte del testo di Heroes del 1977.