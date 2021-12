David Bowie, pubblicata la 50th Anniversary Mix di Changes. Ascoltala qui e guarda il video (con foto inedite del Duca Bianco)

In occasione del cinquantesimo anniversario dall'uscita dell'album Hunky Dory è stata pubblicata una nuova versione di Changes, l'incredibile singolo estratto dal disco uscito il 17 dicembre 1971.

Il video della 50th Anniversary Mix di Changes include fotografie e artwork originali del grande David Bowie mai pubblicati prima.

In occasione di questo incredibile anniversario il prossimo 7 febbraio 2022 sarà pubblicato il picture disc in vinile in edizione limitata.

All'interno di questo disco vennero pubblicati capolavori come Changes, Life On Mars? (che Bowie definì come la sua versione di My Way di Paul Anka) e Kooks (che l’artista dedicò a suo figlio, nato una settimana prima dell’inizio delle registrazioni). Il proposito di creare una “collisione di generi musicali” diversi fu portato a compimento: “Alla fine veniva da dire ‘Wow, questo non è più rock and roll, questo è una forma d’arte. È qualcosa di davvero entusiasmante!’”, disse Bowie, con grande soddisfazione, una volta completato il lavoro. Oggi, a 50anni di distanza, queste canzoni riescono ancora a stupire ed emozionare: Hunky Dory è stato un disco che ha aperto le porte a una nuova stagione musicale e soprattutto a una nuova fase della carriera di quell’immenso artista che è stato David Bowie. Come disse Woodmansey, questo album fu il vero inizio della carriera del musicista, perché fu grazie a questo lavoro che trovò davvero la sua strada e capì come sfruttare al meglio il suo talento, ossia lasciandolo libero di esprimersi, senza restare intrappolato in etichette o definizioni prestabilite.