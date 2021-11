Foo Fighters, Dave Grohl torna con le Hanukkah Sessions (e trasforma una ballad in una canzone death metal). Guarda il video

Anche quest'anno Dave Grohl e il produttore Greg Kurstin si sono riuniti per una nuova edizione delle "Hanukkah Sessions", la serie di cover pubblicate online per celebrare i più influenti artisti rock di origine ebraica.

Il primo episodio di questa nuova stagione vede protagonista il brano del 1994 di Lisa Loeb "Stay (I Missed You)".

"Bentornati alla menorah, voi tutti", si legge nel messaggio pubblicato sui social media da Grohl insieme alla cover del brano, “Diamo il via alle Hanukkah Sessions di quest'anno con una delle artiste di origine ebraica preferite di Dallas, in Texas".

Il leader dei Foo Fighters, e il produttore Greg Kurstin, hanno reinterpretato il brano in versione... death metal! Nel video si vede Dave Grohl con un vestito a rosso a fiori, un "tributo" al video originale di Lisa Loeb del 1994.

Ascolta qui l'originale e la versione delle Hanukkah Sessions nel player in cima a questa pagina:

Grohl e Kurstin hanno pubblicato per la prima volta la serie dedicata alle "Hanukkah Sessions" nel 2020, realizzando otto cover di artisti ebrei a sera, una per ogni giorno della festività: Beastie Boys, Mountain, Bob Dylan, i Knack, i Velvet Underground, il rapper Drake, il gruppo New Wave britannico Elastica e l'artista Peaches sono stati gli artisti protagonisti della scorsa edizione.