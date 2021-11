Rami Malek: ecco come sono diventato Freddie Mercury nel film "Bohemian Rhapsody"

Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato al Dio della musica degli anni ’80 è uscito nel 2018, regalando al pubblico un'esperienza unica, in grado i raccontare (nonostante la travagliata gestazione e produzione) i primi 15 anni di carriera dei Queen. La pellicola è il secondo più grande documentario sulla musica nella storia americana e per realizzarlo ci sono voluti ben 25 anni, tra cambiamenti dell’ultimo minuto, disguidi e rallentamenti tecnici. L’impresa sembrava improbabile e, invece, oggi i fan di Freddie Mercury possono rivivere un pezzo di storia della musica al cinema.

In un’intervista, l’attore che interpreta Freddie, Rami Malek, confessa che ha sentito su di sé una responsabilità grandissima: essere Freddie Mercury, anche se solo al cinema, non è una cosa di poco conto.

“È stato un onore per me – racconta – sapevo che dovevo metterci onestà dentro il personaggio. È una questione di giustizia per lui e la sua band. È per questo motivo, che volevo farlo al massimo delle mie capacità”. La direzione del film ha visto l’alternarsi di due registi: nelle ultime fasi delle riprese, infatti, Bryan Singer è stato sostituito in corsa da Dexter Fletcher. Dopo questo cambiamento, Malek ha alzato sempre di più l’asticella del suo impegno, si è preso le sue responsabilità e si dichiara contento perché è convinto che Freddie avrebbe fatto lo stesso, avrebbe preso in mano le redini del gruppo in un momento di difficoltà. E avrebbe vinto.

Mimetico, intenso e volenteroso: è così che Rami è stato definito dalla critica: “Assolutamente fantastico”, dicono alcuni. Il film è in uscita nelle sale italiane il 29 novembre 2018. Siamo tutti in trepidante attesa.

Bohemian Rhapsody è il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nel 2018 e che ha trionfato agli Oscar 2019 con 4 statuette tra cui quella di Miglior Attore Protagonista conferita a Rami Malek.