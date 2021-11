La storia di Somebody To Love, la canzone preferita di Freddie Mercury nella discografia dei Queen

Somebody To Love, una tra le più grandi e riconoscibili canzoni mai scritte da Freddie Mercury.

Secondo il leader della band britannica questa canzone probabilmente era la sua preferita, ancor più di Bohemian Rhapsody.

Dopo l'incredibile successo di A Night At The Opera, tutti gli occhi erano puntati sui Queen per vedere cosa avrebbero fatto dopo la pubblicazione di quell'incredible disco. La band trascorse in studio buona parte dei cinque mesi che precedettero l'uscita di A Day At The Races adottando un metodo completamente nuovo per la realizzazione, facendo leva su un titolo simile per bissare il successo del precedente LP e autoproducendosi per la prima volta un album di inediti.

Il titolo prendeva liberamente spunto da un film dei fratelli Marx e la copertina cercò in ogni modo di ricalcare la "familiarità" lanciata dalla band con l'ormai iconico logo che grazie a A Night At The Opera aveva riempito gli scaffali dei negozi di dischi di tutto il mondo.

Mentre Freddie Mercury lavorava ad un nuovo brano improvvisamente l'ispirazione arrivò da una delle migliori cantanti del mondo: finì con lui, Brian e Roger che improvvisarono un coro Gospel. Nacque Somebody To Love, forse il brano più famoso tratto dall'album dei Queen del 1976, pesantemente influenzato dall'amore artistico infinito per l'immensa regina del soul, Aretha Franklin.

Spinto forse dal successo del singolo Somebody to Love, A Day at the Races riscosse immediatamente un grandissimo successo quando uscì il 10 dicembre 1976 in Gran Bretagna e in Europa e una settimana dopo negli Stati Uniti. La stampa dell'epoca riservò al disco delle recensioni piene di entusiasmo, tanto da spingerne le vendite e facendogli scalare le classifiche nel Regno Unito diventando immediatamente disco d'oro (e successivamente di platino).