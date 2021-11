Placebo, pubblicato il nuovo singolo Surrounded By Spies. Scopri la storia (e il legame con la scrittura di David Bowie)

I Placebo hanno pubblicato Surrounded By Spies, il secondo singolo estratto dal nuovo album di inedito Never Let Me Go in uscita il prossimo 25 marzo 2022.

La storia di questo brano è incredibile, come raccontato dal frontman Brian Molko che ha dichiarato di essere stato ispirato da alcuni vicini di casa particolarmente molesti "per conto di altri con piani non proprio limpidi".

"Ho iniziato a riflettere sugli innumerevoli modi in cui la nostra privacy è stata violata e rubata dall'introduzione delle telecamere a circuito chiuso in tutto il mondo, che ora utilizzano razziste tecnologie di riconoscimento facciale. L'ascesa di Internet e del cellulare hanno trasformato praticamente ogni utente in un paparazzo e spettatore della propria vita, offrendo gratuitamente informazioni personali a enormi multinazionali il cui unico intento è sfruttarci" ha dichiarato il frontman dei Placebo raccontando la scrittura del brano.

Per la scrittura del testo Brian Molko ha detto di aver utilizzato la "tecnica di cut-up" ideata da William S. Burroughs e utilizzata in passato anche dal grande da David Bowie: "È una storia vera raccontata attraverso uno sguardo paranoico e completo disgusto verso i valori della società moderna e l'esaltazione del capitalismo di sorveglianza" ha aggiunto il rocker, "il narratore della storia è allo stremo, disperato e impaurito, completamente in contrasto con i nuovi progressi e con il dio del denaro".

In un’intervista con BBC 6 Music, Brian Molko ha spiegato che questo disco era già pronto dall’inizio del 2020 ed è stato ritardato dalla pandemia e ha detto che il processo di lavorazione è stato: «Non rendere le cose facili a noi stessi». L’origine della creatività dei Placebo, secondo Brian Molko, sta nella poca tolleranza verso la noia: «Stefan Olsdal mi dice sempre che non ha mai conosciuto nessuno con un problema di noia come il mio. Ho una soglia molto bassa, e questo si riflette nel modo in cui lavoriamo». Il nuovo album, ha spiegato Brian Molko, è nato: «Completamente al contrario. Sono andato da Stefan con delle immagini e una lista di titoli di canzoni che ho scritto negli ultimi cinque anni e gli ho detto: scegliamo la copertina dell’album prima di scrivere la musica, iniziamo con i titoli prima delle canzoni e poi registriamo tutto l’album senza un batterista».

Il punto era ritrovare la sensazione di fare qualcosa di diverso: «Ovviamente non abbiamo potuto lavorare esattamente al contrario, ma è stato interessante cambiare completamente approccio» ha detto Brian Molko, «Alla fine abbiamo usato non uno ma due batteristi nel disco».

Il primo singolo, Beautiful James, è uscito il 16 settembre, ed è sempre stata la prima scelta per i Placebo per tornare dai propri fan: «Questa attesa interminabile è stata frustrante per noi come per il pubblico. Nel 2019 eravamo pronti per partire in tour e l’album era praticamente finito, ma ci siamo dovuti fermare per due anni. Non è stato facile ma almeno sapevamo che le canzoni erano lì, pronte per uscire appena possibile».

Il significato di Beautiful James è un mistero: «Vorrei che ogni persona che ascolta il disco trovi la propria storia» ha detto Brian Molko, «Chi è James? Cosa rappresenta per te? È davvero un uomo? Non ho intenzione a rispondere a nessuna di queste domande, voglio che siano le domande che le persone fanno a sé stessi». Brian Molko ha anche raccontato di aver scritto il singolo durante un periodo di insonnia: «Per un paio di settimane sono stato in una specie di delirio da mancanza di sonno, ma non so come nella mia testa continuavano ad arrivare melodie e frasi. Mi alzavo di notte quattro o cinque volte per suonare al pianoforte e registrarle». Una di queste melodie è diventata Beautiful James: «Si chiamava Bad Piano perché l’ho registrata velocemente sul mio telefono alle cinque del mattino. Stefan l’ha presa, gli ha dato un senso con il riff di tastiera ed è diventata Beautiful James». Il nuovo album dei Placebo, che secondo quanto hanno detto nelle interviste sarà «molto sperimentale» uscirà nel 2022 .