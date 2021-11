Queen, Nandi Bushell ha sfidato Roger Taylor in una drum battle. Il batterista: "Mi arrendo!". Guarda il video

Dopo aver "sfidato" negli ultimi anni le più grandi leggenda del rock, tra cui Matt Bellamy, Dave Grohl e Tom Morello, la piccola Nandi Bushell si è lanciata in una drum battle (in presenza) con Roger Taylor, il grande batterista dei Queen.

Nel video pubblicato dalla polistrumentista inglese i due inizialmente si sfidano a colpi di rullate, alternandosi in vari assoli, fino a quando il batterista dei Queen abbassa le bacchette esclamando "Mi arrendo" e accettando la sconfitta.

I due hanno poi suonato insieme We Are the Champions. L'amore della piccola Nandi per la band è nato quando aveva otto anni, quando ha interpretato la parte di Roger Taylor su Bohemian Rhapsody all'interno di in uno spot televisivo ideato dai grandi magazzini John Lewis & Partners: “Impersonare Mr. Taylor in quella pubblicità mi ha fatto appassionare ai Queen", ha spiegato la musicista britannica, “Da allora ho amato i Queen e il modo di suonare di Mr. Taylor. Quindi per poter davvero suonare con Mr. Taylor posso dire solo... wow!”