Eric Clapton ha pubblicato After Midnight, registrata per il nuovo album acustico The Lady In The Balcony. Guarda il video

Il grande Eric Clapton ha pubblicato il primo estratto integrale da The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions, il nuovo album acustico nato e registrato dal vivo in studio durante il periodo delle chiusure causate dall'emergenza Coronavirus.

Come primo video il leggendario Slowhand ha pubblicato una nuova versione di "After Midnight", brano pubblicato originariamente da J. J. Cale nel 1966 e riregistrato da Clapton appena quattro anni più tardi per l'album del 1970.

Costretto a rimandare il tour a causa dell'emergenza sanitaria scoppiata a causa del diffondersi del Covid-19, il legendario chitarrista ha deciso di cercare un modo per far contenti ugualmente tutti i suoi fan, rientrando in studio e provando a lavorare su una sorta di sequel del leggendario acustico del 1992.

Slowhand si è riunito con la sua band, il bassista e corista Nathan East, il batterista Steve Gadd e il tastierista Chris Stainton, alla Cowdray House nel West Sussex, in Inghilterra, per quello che inizialmente era stato concepito come un sequel del clamoroso MTV Unplugged del 1992.

Ne è nato un album dal vivo in studio dal titolo The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions e al suo interno contiene una sorta di legame con Unplugged: il disco infatti rivisita grandi classici di Clapton come Tears in Heaven, Layla e Nobody Knows You When You're Down And Out. The Lady in the Balcony è tutt'altro che una rielaborazione diretta di canzoni del passato, contiene anche due cover dei Fleetwood Mac dell'era Peter Green, Black Magic Woman e Man of the World, oltre a versioni acustiche di grandi classici del blues come Rock Me Baby e Bad Boy.

Il disco, prodotto da Russ Titelman, uscirà il prossimo 12 novembre in diversi formati: in digitale e in formato fisico, oltre che in DVD e Blu-Ray insieme alla versione video dell'album.

The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions - SCALETTA

Nobody Knows You When You’re Down And Out

Golden Ring

Black Magic Woman

Man of the World

Kerry

After Midnight

Bell Bottom Blues

Key to the Highway

River of Tears

Rock Me Baby

Believe in Life

Going Down Slow

Layla

Tears in Heaven

Long Distance Call

Bad Boy

Got My Mojo Working