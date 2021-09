Bruce Springsteen e John Mellencamp insieme nel nuovo singolo Wasted Days. Ascoltalo qui

John Mellencamp e Bruce Springsteen insieme nel nuovo brano chiamato "Wasted Days". La traccia è il primo singolo estratto dal nuovo album di Mellencamp in uscita nel 2022.

In "Wasted Days" i due leggendari rockers propongono una traccia classica dalle sfumature country, alternandosi alla voce, e interpretando un testo che vuole riflettere sul tempo perso, utilizzato invano negli anni trascorsi.

Springsteen e Mellencamp sono legati da una profonda amicizia personale e artistica che negli anni hanno coltivato condividendo anche in alcune occasioni il palco, a cominciare dal 1988 in cui hanno duettato in una cover di "Like a Rolling Stone" di Bob Dylan durante un concerto di Mellencamp e nel 2019 in occasione del concerto Sting & Friends We'll Be Together the Concert for the Rainforest Fund in cui hanno interpretato Glory Days e Dancing In The Dark