The Rolling Stones, pubblicato il video ufficiale di Living In The Heart Of Love dedicato a Charlie Watts. Guardalo qui

I The Rolling Stones hanno pubblicato il video ufficiale di Living In The Heart Of Love, uno dei brani inediti e rari che saranno pubblicati nella riedizione di Tattoo You, l'album della band di Mick Jagger e Keith Richards del 1972.

Il videoclip, ambientato a Parigi, mostra la vita spensierata e piena di divertimento di un gruppo di ragazzi tra i locali della città, feste in appartamento e serate in disco club.

Il nuovo video della band è dedicato al grande Charlie Watts, il leggendario batterista della band inglese scomparso lo scorso 24 agosto all'età di 80 anni.

La nuova edizione di Tattoo You uscirà il prossimo 22 ottobre in diversi formati fisici e in digitale.

La tracklist ufficiale:

Standard CD

Start Me Up – Remastered 2021

Hang Fire – Remastered 2021

Slave – Remastered 2021

Little T&A – Remastered 2021

Black Limousine – Remastered 2021

Neighbours – Remastered 2021

Worried About You – Remastered 2021

Tops – Remastered 2021

Heaven – Remastered 2021

No Use In Crying – Remastered 2021

Waiting On A Friend – Remastered 2021

Deluxe 2CD

+ 20 page booklet including essay from Kevin Howlett & Jeff Slade

CD 1 – Tattoo You (2021 Remaster)

CD 2 – Lost & Found: Rarities