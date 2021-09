Matrix: ecco perché White Rabbit dei Jefferson Airplane è la vera protagonista del trailer di Resurrections

Il trailer di uno dei film più attesi del 2022 è finalmente arrivato. Stiamo parlando di The Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga ideata dalle sorelle Wachowski, che vedrà nuovamente come protagonista Keanu Reeves nel ruolo di Thomas A. Anderson o, meglio, Neo.

La pellicola, diretta da Lana Wachowski, arriverà sugli schermi italiani il 1° gennaio 2022, ma l’attesa è già febbrile ed è stata alimentata dal trailer appena uscito. La trama promette di essere sufficientemente intricata e complessa, in pieno stile Matrix, e il ritorno, oltre a Reeves, anche di Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity, è sicuramente una buona notizia.

Non delude neanche la colonna sonora di questo trailer, con la scelta più che calzante dei Jefferson Airplane e della loro White Rabbit. La canzone sembra essere davvero perfetta per la saga di The Matrix e per questo trailer. Il testo del brano, infatti, presenta varie interconnessioni con degli elementi iconici dei primi film, ma anche con alcune scene di Resurrections.

Il primo legame è sicuramente quello delle due pillole: nel primo capitolo, infatti, Morpheus (interpretato da Laurence Fishburne) offre a Neo la possibilità di scegliere tra una pillola blu, che lo farebbe tornare inconsapevole alla sua vita di sempre, e una pillola rossa che gli svelerà il segreto di Matrix. In questo nuovo trailer, il protagonista riprende la scena cult, ingoiando alcune pillole blu, mentre la voce di Grace Slick canta “One pill makes you larger, and one pill makes you small” (Una pillola di farà diventare più grande e una pillola ti farà diventare più piccolo).

Anche l’immaginario di Alice Nel Paese delle Meraviglie, già fondamentale nella pellicola del 1999, torna a essere protagonista nelle scene del prossimo capitolo. Se nel primo film Morpheus prometteva a Neo la scoperta del Paese delle Meraviglie, in questo trailer vediamo proprio il libro di Lewis Carroll, mentre il brano dei Jefferson Airplane cita “Go ask Alice”, "vai e chiedi ad Alice”.

Inoltre, se non bastassero queste connessioni, uno dei locali di San Francisco più famosi e più importanti per il sound psichedelico dell’area statunitense, si chiamava proprio Matrix, e i Jefferson Airplane fecero il loro debutto proprio qui, nel 1965.