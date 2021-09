The Cranberries, il commovente video con immagini inedite in ricordo di Dolores O'Riordan per il suo 50° compleanno. Guardalo QUI

In occasione di quello che sarebbe stato il suo 50° compleanno, i The Cranberries hanno voluto ricordare Dolores O'Riordan pubblicando un nuovo video e una playlist a lei dedicata.

Il video, realizzato sulla base del singolo "Never Grow Old" estratto dall'album Wake Up And Smell The Coffee, contiene sequenze inedite con immagini di backstage, live e di quotidianità che ripercorrono la vita e la carriera della cantante irlandese.

La band ha inoltre realizzato una nuova playlist con brani selezionati dalla loro intera discografia, pubblicando anche un bellissimo messaggio di auguri per la loro compianta frontwoman:

"Per celebrare tutto ciò che ha ispirato e la gioia che ha donato, in occasione di quello che sarebbe stato il suo 50° compleanno, i suoi compagni di band, gli amici e i familiari di Dolores hanno creato una playlist chiamata 'Remembering Dolores' che è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming".