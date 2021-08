Eric Clapton ha pubblicato il nuovo singolo "anti Green Pass" This Has Gotta Stop. Ascoltalo qui

Dopo le recenti dichiarazioni riguardanti la contrarietà verso i luoghi che richiedono il pass vaccinale per spettatori e utenti, il grande Eric Clapton non sembra essersi lasciato alle spalle le polemiche riguardanti la gestione delle politiche legate all'emergenza coronavirus.

E lo fa pubblicando il nuovo singolo This Has Gotta Stop, che pone uno sguardo critico verso la classe politica, nei confronti dell'interferenza tecnologica nella quotidianità, un chiaro riferimento alla certificazione vaccinale richiesta da molti paesi per tornare ad una vita "normale".

Il brano è stato prodotto da Simon Climie ed è stata registrata insieme al bassista Nathan East, al batterista Sonny Emery e alla cantante Sharon White. Nick Ingman ha arrangiato e diretto gli archi, guidati da Perry Montague-Mason. Il video è stato diretto da Machine That Eats e Dave Kaplan.

