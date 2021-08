Robert Smith dei The Cure sul palco a sorpresa con i Gorillaz a Londra. Guarda il video del concerto

I Gorillaz sono tornati a suonare dal vivo davanti ad un pubblico davvero speciale. La band di Damon Albarn si è esibita all'interno della O2 Arena in occasione del concerto gratuito organizzato dalla band per i lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale e le loro famiglie. Lo show è stato organizzato per ringraziare tutte le donne e gli uomini che durante i giorni più duri della pandemia di coronavirus hanno messo a rischio la loro vita e quella dei loro cari per aiutare i cittadini e salvare vite.

Durante lo show non sono mancate le sorprese per i presenti all'interno dell'arena inglese. La band di Damon Albarn, oltre a presentare tre canzoni inedite, è stata raggiunta sul palco dal grande frontman dei The Cure Robert Smith che insieme ai Gorillaz ha suonato dal vivo per la prima volta davanti ad un pubblico il brano Strange Timez, la title track dell'ultimo album del gruppo virtuale più famoso del mondo Song Machine, Season One: Strange Timez, pubblicato durante il 2020.

