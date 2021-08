Motörhead, il campanaro che suona Ace Of Spades dal campanile del duomo di Wert, in Olanda. Guarda il video

Il canale YouTube ufficiale dei Motorhead ha pubblicato un'insolita cover di Ace Of Spades, suonata da un campanaro e da un chitarrista dal campanile della cattedrale della città di Wer, in Olanda.

L'insolito duo, composto da la chitarrista Jitse Zonneveld e dal suonatore di carillon Frank Steijns (per chi non lo conosce, il carillon è uno strumento simile ad una tastiera che permette di suonare le campane con melodie complesse) ha attirato ai piedi del campanile una piccola folla di turisti e cittadini, incuriositi dall'inedita performance.

Non è chiaro il motivo per cui la band di Lemmy abbia pubblicato il video, ma è sempre un piacere poter ascoltare le varie reinterpretazioni (anche così originali) di un brano come questo che ha fatto la storia del rock. La performance è stata registrata lo scorso 17 luglio 2021.