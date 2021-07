Foo Fighters, pubblicato il documentario del loro ritorno live al Madison Square Garden di New York. Guardalo qui

I Foo Fighters, insieme alla MSG Entertainment, hanno pubblicato il documentario ufficiale che racconta il ritorno live della band di Dave Grohl al Madison Square Garden di New York dopo 466 giorni senza concerti.

Il documentario, della durata di circa 9 minuti, è così presentato dalla casa di produzione: "Il 20 giugno 2021, dopo 466 giorni senza musica dal vivo, i Foo Fighters hanno riaperto il Madison Square Garden con un concerto sold out, segnando il primo concerto a piena capacità in un'arena di New York dall'inizio della pandemia".

Soprannominato "Il giorno in cui la musica è tornata", il documentario include un mix di filmati dal vivo e testimonianze del backstage della troupe, che ha chiesto a tutti i partecipanti all'evento il certificato vaccinale per assistere al concerto.

Il prossimo 17 luglio la band replicherà l'esperienza al Forum di Los Angeles.