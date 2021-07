L'ultima esibizione di Johnny Cash, la storia del suo toccante e sofferto ultimo concerto. Guarda il video integrale

Johnny Cash e June Carter, un amore potentissimo che legò le loro anime nella vita e nel momento della morte. June restò vicino a The Man In Black sempre, anche nei momenti più bui legati alla sua dipendenza dalle droghe, dramma che dovette affrontare più volte, così come tante volte fu costretto ad andare in riabilitazione per cercare di rimettersi in sesto.

June morì il 15 maggio del 2003 e per Johnny Cash questo lutto fu un vero trauma: il dolore lo devastò perché aveva perso la persona più importante per lui, l’amore della sua vita. Nonostante questo, l’artista mostrò una resilienza incredibile e, pur soffrendo, cercò di reagire e di portare avanti la sua arte in ogni caso.

Il 5 luglio di quello stesso anno, The Man in Black si esibì per l’ultima volta al Carter Ranch e, poco prima della sua ultima esecuzione di Ring Of Fire, si rivolse al pubblico e disse: “Lo spirito di June Carter mi mette in ombra questa sera con l’amore che provava per me e con l’amore che io provo per lei. Siamo in contatto da qualche parte tra la Terra e il Paradiso. Immagino sia scesa giù per una breve visita. È scesa dal Paradiso per farmi visita questa sera e per darmi il coraggio e l’ispirazione come ha sempre fatto. È sempre stata l’unica per me. Ringrazio Dio per June Carter. La amo con tutto il mio cuore”. Poche settimane dopo, il 12 settembre, Johnny morì per problemi respiratori causati dal diabete.

L’ultimo periodo della sua vita lo passò senza la sua amata moglie e su una sedia a rotelle, ma questo non gli impedì di continuare a lavorare per registrare quelle che poi divennero le due pubblicazioni postume, American V e IV.

Johnny Cash, live at Carter Family Fold, 5 luglio 2003 - SCALETTA:

Folsom Prison Blues

I Walk the Line

Sunday Mornin' Comin' Down (Kris Kristofferson cover)

Ring of Fire

Angel Band

Big River

Understand Your Man