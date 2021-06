La prima volta dei Queen in Giappone e l'esplosione della "Queenmania" nel nuovo episodio della serie The Greatest. Guardalo QUI

I Queen hanno pubblicato una nuova puntata della loro serie in streaming The Greatest. Questa settimana la band inglese ha pubblicato la prima parte della storia della loro prima volta in Giappone e della nascita della "Queenmania", lo speciale rapporto che legherà il gruppo col popolo del Sol Levante.

Nei primi anni della loro carriera i Queen hanno lavorato duramente per farsi conoscere nel Regno Unito e negli Stati Uniti. ma nonostante l'attenzione della band fosse per il mercato di lingua inglese, un paese dall'altra parte del mondo si innamorò follemente dello stile di Freddie Mercury e soci. Già nel 1974 in Giappone il magazine Music Life iniziò a pubblicare le foto della band e le recensioni dei loro dischi. Lo stile della loro musica e gli show teatrali della band colpirono subito il pubblico giapponese, così nell'aprile 1975 i Queen decisero di raggiungere quel paese lontano programmando un tour di otto date. Il loro primissimo concerto sul suolo giapponese fu al Nippon Budokan di Tokyo, un'arena dedicata alle arti marziali e ai concerti.

"Sapevamo che le aspettative nei nostri confronti erano altissime in Giappone e quindi ci siamo andati subito dopo la fine del tour americano" ha raccontato Roger Taylor, "abbiamo fatto una vacanza alle Hawaii e poi è stato quasi logico prendere e partire per quel posto. Siamo arrivati ​​all'aeroporto e all'improvviso ci siamo resi conto che eravamo ad un livello molto diverso rispetto a quello che ci eravamo immaginati: c'erano migliaia di persone ad aspettarci, solo per darci il benvenuto nel paese. Normalmente queste cose non accadono da nessun'altra parte".

In un'intervista esclusiva, contenuta nella puntata della serie The Greatest, il dirigente della casa discografica, promotore e amico di lunga data dei Queen Kaz Utsunomiya, ha ricordato lo straordinario arrivo della band nella terra del Sol Levante: “Credo che nessuno di loro immaginasse davvero che tremila persone si sarebbero presentate all'aeroporto. Chiunque fosse passato all'aeroporto i quel momento avrebbe potuto facilmente pensare al ritorno dei Beatles!".

Kaz ha poi spiegato spiega come nacque il fenomeno "Queen In Japan": "A quei tempi la band era ascoltata principalmente da un pubblico maschile, ma poi il fatto che la rivista Music Life avesse pubblicato le immagini dei Queen aprì un mondo completamente nuovo con fan, catturando l'attenzione anche delle ragazze!".

The Greatest, la serie con contenuti inediti e racconti dedicati alla storia della band in occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione del gruppo inglese. 50 appuntamenti, visibili in streaming sul canale ufficiale della band a cadenza settimanale, ripercorreranno le tappe fondamentali della band fondata nel 1971 da Brian May e Roger Taylor dopo l'ingresso di Freddie Mercury e l'arrivo al basso del grande John Deacon.

È la prima volta che la storia della band viene raccontata in modo completo, dalla nascita a Londra nel 1970 con l’entrata di Freddie Mercury negli Smile, la prima band di Roger Taylor e Brian May, in cui prende il posto di Tim Staffell, fino agli ultimi tour mondiali con Adam Lambert, passando per Bohemian Rhapsody, il Live Aid e i leggendari concerti a Wembley del Magic Tour 1986.

La presentazione fatta dal creatore della serie Simon Lupton, che ha già realizzato cinque documentari sui Queen tra i quali Queen: Days of Our Live ha scatenato l’entusiasmo dei fan: «Un viaggio attraverso spettacolari immagini delle prove, del dietro le quinte e di quello succedeva dopo i concerti dei Queen». Da anni si sapeva dell’esistenza di tantissime registrazioni live fatte durante i tour dei Queen, una band di perfezionisti assoluti che voleva fare di ogni concerto uno spettacolo unico per i fan, e registrava ogni cosa per migliorare sempre. Finalmente questi archivi sono finiti nelle mani di Simon Lupton: «Alcuni dei momenti mostrati nella serie saranno familiari, altri rarissimi o dimenticati» ha detto il creatore della serie The Greatest, aggiungendo che forse ci potrebbero essere altri episodi oltre ai 50 previsti, «Alcuni sono testimonianze di risultati incredibili e di record raggiunti dalla band, altri sono insoliti o bizzarri ma tutti qu ci ricordano l’impatto che i Queen hanno avuto per cinque decenni e continuano ad avere ancora oggi. La storia dei Queen è unica al mondo».

Oltre ai concerti, The Greatest racconterà anche la storia dietro alle canzoni e agli album dei Queen, fino alla loro trasformazione in una “queen experience” con i tour con Adam Lambert alla voce, il musical We Will Rock You, il biopic Bohemian Rhapsody, fino al recente lancio di un videogioco dedicato ai Queen. «Spero che i fan di tutto il mondo apprezzino questa celebrazione delle canzoni senza tempo e delle performance iconiche che Freddie. Brian, Roger e John ci hanno regalato» ha detto Simon Lupton.