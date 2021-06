Joker, gli incredibili test screen di Joaquin Phoenix prima delle riprese del film. Guarda il video

Joaquin Phoenix con il suo Joker è riuscito a riscrivere la storia di uno dei personaggi più importanti della cultura pop del novecento, conferendo al villain creato dalla DC Comic una connotazione inedita, scardinando l'idea di criminale per quella di un folle, frustrato e incredibilmente umano. Ha portato sullo schermo la figura di un aspirante clown, in condizioni economiche disastrose, afflitto da disturbi mentali e un passato di abusi che, grazie alla sua ispirazione per la comicità, cerca di superare le difficoltà provando a far ridere le persone senza successo.

Il lavoro di Joaquin Phoenix sul personaggio è stato magistrale, ha studiato le origini di Joker attraverso i fumetti, dichiarando che il personaggio nel film "ha una sua unicità, come se provenisse da una realtà parallela alla nostra, e forse questa potrebbe essere la cosa più spaventosa".

Phoenix per prepararsi alle riprese ha perso 24 kg, conferendo alla sua versione del Joker un'immagine inedita rispetto alle precedenti trasposizioni cinematografiche, presentandoci un individuo realmente incapace di essere quel signore un signore del crimine che tutti noi conosciamo. Per prepararsi al ruolo l'attore Premio Oscar ha letto un libro sugli omicidi politici in modo da poter comprendere le motivazioni che potessero portare il suo personaggio a commettere degli omicidi.

“L'obiettivo non è mai stato quello di introdurre Joaquin Phoenix nell'universo dei fumetti. L'obiettivo era quello di introdurre i film dei fumetti nell'universo di Joaquin Phoenix", ha commentato il regista Todd Phillips durante la scrittura della sceneggiatura del film. Ciò ha portato l'attore a vedere che il film non era il tipico film sui fumetti come ci si potrebbe aspettare dai recenti successi al botteghino di altri progetti, in primis gli avengers.

Il filmato con i suoi test screen mostra le varie prove del personaggio inteso dal regista Todd Phillips sul volto di Joaquin Phoenix. La sua visione del Joker fornisce un'immagine inquietante di un uomo folle che Phoenix è riuscito incredibilmente a rappresentare con la sua espressività sullo schermo, utilizzando ogni caratteristica del suo volto. Alcune storie emerse durante le riprese raccontano di frequenti abbandoni del set da parte dell'attore causati dalla perdita del suo autocontrollo. Robert De Niro è stato uno dei pochi attori che Phoenix non ha lasciato da solo all'improvviso sul set. Lo stesso De Niro ha descritto così Joaquin Phoenix: "è stato molto intenso in quello che ha fatto, come dovrebbe essere".

Alcuni dei costumi, delle pose e dei trucchi utilizzati da Phoenix nel test screen non sono stati utilizzati dal regista Todd Phillips nel film del 2019.