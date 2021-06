I KISS hanno suonato al Tribeca Film Festival: il primo show post-covid. Guarda i video con la presentazione del docufilm

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 giugno i KISS sono tornati su un palco, con il loro incredibile show, davanti ad un pubblico in presenza. La band di Paul Stanley e Gene Simmons si è esibita con una performance speciale al Tribeca Film Festival, la manifestazione cinematografica in cui è stato presentato "Biography: KISStory", il documentario ufficiale sulla storia della band.

I KISS hanno suonato appena cinque canzoni, tra cui i grandi classici come Detroit Rock City, Shout It Out Loud, War Machine, Heaven's On Fire e l'immancabile inno Rock And Roll All Nite.

Prima dell'ultima canzone del set, il frontman Paul Stanley si è rivolto al pubblico dicendo: "Non abbiamo il permesso per fare uno show lungo. Quindi questo sarà un po' più corto del solito. È come se fosse un piccolo assaggio prima di avere il vostro grande e gustoso pasto il prossimo Agosto", riferendosi chiaramente alle attesissime prossime date dell'End Of The Road World Tour.

Guarda qui il video del concerto:

Dopo 50 anni dalla fondazione della band Paul Stanley e Gene Simmons raccontano il loro incredibile percorso verso la cima più alta dell'olimpo del rock nel nuovo docu-film "Biography: KISStory". Cinque decadi in cui due ragazzi pieni di sogni proveniente da New York sono riusciti in maniera geniale a fondere rock'n'roll, immagine e leggenda, dando vita ad un fenomeno crossmediale con pochi altri paragoni nella storia del rock. Dall'incontro con Peter Criss all'ingresso nella band di Ace Frehley fino ai cambi di formazione nel corso degli anni che hanno contribuito all'evoluzione musicale, stilistica e d'immagine di una band che tra qualche mese darà il proprio addio alla scena live in maniera grandiosa con l'End Of The Road World Tour.

All'interno del docu-film, oltre a Paul Stanley e Gene Simmons, prenderanno parte anche gli attuali membri Tommy Thayer ed Eric Singer oltre a grandissimi ospiti del mondo rock come Dave Grohl (NIRVANA, FOO FIGHTERS), Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE), lo storico manager Doc McGhee e il produttore musicale Bob Ezrin (ALICE COOPER, PINK FLOYD).

Il documentario conterrà inoltre immagini originali provenienti dalle sessioni di registrazione dei loro dischi, filmati amatoriali, storie dal dietro le quinte e filmati rari, un vero e proprio viaggio completo all'interno del leggendario mondo della band, dalle origini nella New York degli anni '70, ai bui anni '80 fino alla rinascita del make-up di metà anni '90 con la storica reunion.

Il documentario, della durata di circa quattro ore, sarà trasmesso per la prima volta in due serate il 27 e il 28 giugno in anteprima sul canale americano AETV.

Guarda qui il trailer ufficiale di "Biography: KISStory":