AC/DC, pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo Witch's Spell. Guardalo qui

Gli AC/DC hanno pubblicato il video ufficiale del loro nuovo singolo estratto dall'album Power Up, Witch's Spell.

La band di Angus Young e Brian Johnson ha registrato il divertente videoclip sotto la regia di Clemens Habicht e Josh Cheuse.

Witch's Spell è il quarto singolo tratto dall'ultimo album degli AC/DC Power Up, uscito a novembre. Il disco è stato registrato dagli AC/DC nella loro formazione più originale possibile composta da Brian Johnson (voce), Phil Rudd (batteria), Cliff Williams (basso), Angus Young (chitarra) e Stevie Young (chitarra). L'album stato registrato in un periodo di sei settimane ad agosto e settembre 2018 ai Warehouse Studios di Vancouver con il produttore Brendan O'Brien, che ha lavorato anche ai precedenti album Black Ice del 2008 e Rock Or Bust del 2014.