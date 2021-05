The Who, il Regno Unito conia le monete ufficiali dedicate alla band. Guarda le foto e il video con Roger Daltrey nella Royal Mint

La British Royal Mint ha annunciato l'uscita di una nuova collezione dedicata alla gloriosa carriera dei The Who. Le monete sono state coniate con varie immagini ispirate alla band, come l'iconico logo, la bandiera con lo Union Jack e una chitarra Rickenbacker (il modello che Pete Townshend preferisce distruggere).

I The Who sono ora il quarto gruppo rock britannico ad aver ricevuto un conio dedicato dalla Royal Mint, dopo David Bowie, Queen ed Elton John. "Il design della moneta cattura la vera essenza della band e ciò che rappresentiamo", ha detto in un comunicato il cantante Roger Daltrey, che ha visitato personalmente la zecca del governo britannico.

"Il design doveva catturare l'estro musicale e riflettere l'immagine della band", ha detto l'artista Henry Gray, che ha progettato le monete. "Il soggetto doveva essere immediatamente riconoscibile come gli Who, senza però mostrare effettivamente la band. La Union Jack è sempre stata usata dalla band all'interno del loro materiale promozionale, e oltre a questo la usavano spesso come motivo sui loro vestiti di scena e persino come copertura sugli altoparlanti". " Per quanto riguarda Pinball Wizard", ha continuato l'artista britannico, "penso che, sebbene non sia la loro canzone più famosa, sia una delle più riconoscibili per i fan e per gli amanti della musica più in generale".

I prezzi delle varie monete oscillano dalle 18 alle 3000 sterline ed è possibile acquistarle sul sito ufficiale della Royal Mint britannica. Clicca qui per vedere la collezione