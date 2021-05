6 maggio 2005, gli Audioslave suonano uno storico concerto a L'Avana. La prima band statunitense a Cuba dal 1959

Il 6 maggio del 2005 gli Audioslave si esibirono in uno storico concerto a L'Avana davanti a 70.000 persone festanti.

Quello show entrò nella storia perché rappresentò l'arrivo sull'Isola di Cuba della prima band statunitense dal 1959, anno dell'inizio dell'embargo nei confronti della nazione guidata all'epoca da Fidel Castro.

A ricordo e testimonianza di quella storica giornata la band pubblicò il live in DVD "Live in Cuba".

Guarda qui alcuni spezzoni di quello storico evento con il documentario ufficiale pubblicato dalla band:

Tracklist:

Set It Off

Your Time Has Come

Like a Stone

Spoonman

The Worm

Gasoline

Heaven's Dead

Doesn't Remind Me

Be Yourself

Bulls on Parade (strumentale)

Sleep Now in the Fire

Out of Exile

Outshined

Shadow on the Sun

Black Hole Sun (eseguita da Chris Cornell solo con la chitarra acustica)

I Am The Highway

Show Me How To Live

Cochise