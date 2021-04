Prince, una nuova versione del video con la sua incredibile versione live di While My Guitar Gently Weeps. Guardalo qui

Da qualche giorno è stata pubblicata in rete una nuova versione della performance registrata alla Rock And Roll Hall Of Fame nel 2004 in occasione della cerimonia per l'introduzione di George Harrison. Allo show presero parte alcuni dei più leggendari musicisti che negli anni hanno collaborato con l'ex Beatle, tra cui Tom Petty, Jeff Lynne, Steve Winwood e Dhani Harrison, i quali eseguirono una bellissima versione di While My Guitar Gently Weeps.

Durante l'esecuzione di quel brano, dal nulla, arrivò una luce potentissima ad illuminare non solo la performance ma l'intera edizione di quell'anno: un assolo di Prince. Defilato a lato del palco, e nell'ombra, il genio di Minneapolis a metà del brano decise di far sentire la sua "voce" eseguendo uno degli assoli probabilmente più belli dalla sua carriera, improvvisando una performance che per sempre resterà nella storia del rock.

La scorsa settimana il produttore Joel Gallen, che nel 2004 produsse e diresse l'intera trasmissione televisiva dalla Hall of Fame, ha pubblicato una versione rieditata di quella performance con un semplice commento: "17 anni dopo questa straordinaria performance di Prince, alla fine ho avuto la possibilità di entrare in studio e modificarla, poiché c'erano diversi frame che mi davano fastidio. Mi sono sbarazzato di tutte le dissolvenze e ho fatto tutti i tagli, e ho aggiunto molti più primi piani di Prince durante il suo assolo. Penso che sia molto meglio ora. Fatemi sapere cosa ne pensate. Joel".

Durante quella performance Prince era visibilmente nervoso, immerso per metà della performance completamente nel buio, ma regalò al pubblico qualcosa di indimenticabile, tanto che gli applausi alla fine del brano furono scroscianti ed entusiasti. Ma Prince rifiutò quell'apprezzamento, lanciò in aria la sua stupenda Telecaster e se ne andò dal palco con nonchalance sparendo dietro il sipario sulla destra del palco, non curante degli applausi e lasciando la scena al resto dei musicisti.

Esattamente come sparì Prince anche la sua Telecaster, lanciata in aria, apparentemente svanì nel nulla. Nel video non è possibile notare dove fosse caduta o da chi sia stata recuperata. Lo stesso Tom Petty anni dopo dichiarò: "Tutti si chiedono dove sia finita quella chitarra, e devo dirtelo, anche io che ero sul palco mi chiedo dove sia andata!"