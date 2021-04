Brian May esegue con la chitarra l'Inno Alla Gioia di Beethoven per aiutare il settore musicale in crisi. Guarda il video

Il chitarrista dei Queen Brian May ha registrato una bellissima versione dell'Inno Alla Gioia di Ludwig Van Beethoven in occasione dell'iniziativa "The Himno A La Alegría", per aiutare il settore musicale spagnolo colpito duramente dalla pandemia.

Il rocker e astrofisico inglese ha rivelato la collaborazione con più di 40 artisti spagnoli in un post pubblicato su Instagram: “Un evento stupendo! L'Inno Alla Gioia di Beethoven diventa Hymno de la Alegria, con una straordinaria selezione di talenti. Sono stato onorato di essere stato chiamato come ospite! Congratulazioni a tutti! Bri"

La registrazione dell'Inno Alla Gioia, unendo più di quaranta artisti spagnoli e il chitarrista dei Queen, rappresenta un segnale concreto per la ripartenza del settore musicale così duramente colpito in tutto il mondo a causa della pandemia da coronavirus. In una dichiarazione gli organizzatori dell'iniziativa hanno così spiegato i motivi che hanno portato alla realizzazione di questo straordinario video: "Questo video vuole essere una sola voce, una voce di Speranza e Unione: valori che definiscono tutti noi e che ora sono più necessari che mai. Ma soprattutto è una voce comune, che chiede un mondo migliore e più umano. Per la prima volta in Spagna, più di 40 artisti si sono riuniti e hanno offerto gratuitamente una loro performance per realizzare questo disco, insieme al grande Brian May. La registrazione è una joint venture che unisce importanti case discografiche, in un gesto senza precedenti: una dimostrazione di supporto incondizionato e solido al resto dell'industria musicale".