Un gruppo di musicisti metal ha scritto un nuovo inno per la nazionale di calcio Svedese! Ascoltalo qui

La nazionale di calcio svedese ha un nuovo inno! Un gruppo di musicisti metal, provenienti dalla Svezia, ha scritto una nuova canzone per la loro nazionale di calcio dal titolo Nu Jävlar! (letteralmente "Adesso Ca**o"). Il brano è stato composto e registrato da musicisti metal provenienti da diverse grandi band svedesi come Soilwork, King Diamond, Candlemass, Europe, Liv Sin, At the Movies e tanti altri.

Il brano è stato commissionato da Sweden Rock Magazine in occasione del Campionato Europeo di calcio UEFA in programma quest'estate, per il quale la Svezia si è qualificata. Nu Jävlar! è stata registrata il mese scorso ed è prodotta da Björn Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra), Mike Wead ( King Diamond) e Simon Johansson (Wolf).

La canzone è cantata ovviamente in svedesi ma il significato dovrebbe in qualche modo incitare la squadra giallo blu a dare in campo il massimo: "Abbiamo caricato, abbiamo desiderato / Per mostrare la via, eccoci qui / Nessuno sarà in grado di spegnere questo fuoco / Che brucerà fino alla fine". La rivista Sweden Rock ha anche messo in vendita una speciale maglietta per tifare la nazionale di calcio con il numero 666 impresso sulla schiena.