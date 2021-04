Nandi Bushell ha realizzato la cover di Where Is My Mind dei Pixies. I complimenti della band di Black Francis

I Pixies hanno dato la loro approvazione alla cover di Where Is My Mind realizzata da Nandi Bushell.

Nandi, giovane e promettente musicista inglese di appena 10 anni, nei mesi scorsi è stata la protagonista di alcune sfide alla batteria niente di meno che con Dave Grohl e ha già ricevuto i complimenti da parte di leggende del rock come Muse e Flea dei Red Hot Chili Peppers, per le sue performance.

Ora è stato il turno della band di Black Francis che ha condiviso il video della cover di Nandi sui suoi canali social scrivendo “Great work Nandi Bushell!” “Ottimo lavoro, Nandi Bushell!”. Il brano è forse il più famoso della carriera dei Pixies, contenuto nel loro album di debutto del 1988 Surfer Rosa.

La giovane Nandi ha raccontato, nella didascalia di accompagnamento al video della performance, come è nata l’idea di questa rilettura della canzone: “Stavo ascoltando Bellyache di Billie Eilish e il ritornello mi ha ricordato Where Is My Mind dei Pixies. Sono entrambe canzoni bellissime. Spero vi piaccia la mia cover! Adoro leggere i vostri feedback nei commenti”.

Sicuramente Nandi avrà amato il commento migliore che potesse ricevere, ovvero quello di apprezzamento dei Pixies stessi!