Gli U2 hanno trasmettono in streaming il concerto integrale "iNNOCENCE + eXPERIENCE Live In Paris". Guardalo qui

Gli U2 continuano la loro serie di concerti in streaming su YouTube "U2: The Virtual Road" con “iNNOCENCE + eXPERIENCE Live In Paris”, registrato il 7 dicembre 2015.

Nel dicembre 2015, gli U2 sono tornati a Parigi a meno di un mese dagli attacchi terroristici del 13 novembre, per due spettacoli riprogrammati. “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” è stato l'ultimo concerto del tour, una serata indimenticabile con l'emozionante esecuzione di 'People Have The Power' di Patti Smith. Lo spettacolo viene trasmesso per la prima volta e la band francese Feu! Chatterton farà da supporter.

