Jimi Hendrix, i Seattle Sounders FC lanciano la terza maglia dedicata al leggendario chitarrista. Guarda il video

La squadra di calcio Seattle Sounders FC della Major League Soccer ha lanciato una nuova maglietta che celebra la vita e la carriera del leggendario Jimi Hendrix. L'uniforme, ufficialmente chiamata The Jimi Hendrix Kit, è di colore viola, arancione e giallo e un design con linee a spirale ispirato alla passione del chitarrista di Seattle per i colori e le fantasie psichedeliche. La maglia presenta anche la stampa della firma di Hendrix in basso a sinistra sul lato anteriore la frase Straight Ahead sul colletto.

L'uniforme fa parte della linea "Community Kit" di Adidas, che da alle squadre la possibilità di creare divise secondarie che riflettano e riprendano aspetti interessanti della storia di ogni singolo club. La maglia dedicata a Hendrix è stata ideata dalla squadra per onorare il leggendario chitarrista e sottolineare il suo legame con la città di Seattle, oltre a voler celebrare i principi di pace e amore che la sua musica promuoveva.

I proventi dei primi 30 giorni di vendita della maglia dedicata a Jimi Hendrix saranno devoluti a cinque organizzazioni non profit di Seattle: The Jimi Hendrix Park Foundation, Museum of Pop Culture, Northwest African American Museum, RAVE Foundation e il Tacoma Public Schools Indian Education Program.