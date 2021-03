Covid, la fondazione di Bono pubblica una serie animata sull'importanza del diritto al vaccino anche per le popolazioni più povere

ONE, l'associazione benefica creata da Bono degli U2 per combattere la povertà nel mondo, ha pubblicato su YouTube Pandemica, una nuova serie animata che sottolinea l'importanza dei vaccini nelle nostre vite. Per veicolare meglio il messaggio la fondazione ha scelto di far doppiare la serie ad alcuni grandi attori e personalità, tra cui gli attori Michael Sheen, Penelope Cruz e David Oyelowo.

Il progetto vuole evidenziare la mancanza dei vaccini contro il COVID-19 attualmente disponibili nei paesi più poveri del mondo: "Il mondo animato di Pandemica racconta una semplice verità" ha dichiarato Bono in un comunicato a seguito della pubblicazione della serie Pandemica, "il luogo in cui vivi non dovrebbe essere determinante sul fatto che tu possa ricevere o meno un antidoto salvavita come questo. Anche se ancora molti di noi stanno aspettando il loro turno per essere vaccinati, dobbiamo impegnarci per assicurare che miliardi di persone in tutto il mondo non rimangano in coda. È la cosa giusta da fare, ovviamente, ma è anche l'unica via d'uscita da questa pandemia per tutti noi. Se il vaccino non è ovunque, questa pandemia non finirà mai".

Di seguito tutti gli episodi della serie Pandemica, pubblicati sul canale YouTube della fondazione ONE: