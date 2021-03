Gli U2 trasmettono in streaming il concerto integrale "Live At Red Rocks". Guardalo qui

Gli U2 continuano la loro serie di concerti in streaming su YouTube "U2: The Virtual Road" con “U2: Live At Red Rocks”, registrato il 5 giugno 1983 negli Stati Uniti, al Red Rocks Amphitheatre in Colorado, durante il War Tour.

Uno spettacolo che ha segnato la loro carriera. L’esibizione avvenuta sotto la pioggia, in questo luogo iconico, ha contribuito a rendere gli U2 una delle più grandi live band del mondo. E un altro gruppo di Dublino nominato ai Grammy, i Fontaines D.C., ha aperto virtualmente il concerto con una performance registrata lo scorso anno nella loro città natale.

GUARDA IL CONCERTO DEI FONTAINES D.C.

“U2: The Virtual Road” è una serie di quattro concerti trasmessi per la prima volta in esclusiva sul canale YouTube della band (solo per 48 ore).

GUARDALO NEL PLAYER IN ALTO

Il calendario completo:

17 Marzo - St Patrick’s Day

U2 Go Home: Live From Slane Castle - IRELAND 2001

In apertura DERMOT KENNEDY

25 Marzo

U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado - USA 1983

In apertura FONTAINES D.C.

1 Aprile

Popmart: Live From Mexico City - MEXICO 1997

In apertura CARLA MORRISON

10 Aprile

iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris - FRANCE 2015

In apertura FEU! CHATTERTON