Brian Johnson e l'intervista con Mark Knopfler dei Dire Straits: "ecco cosa ha ispirato Sultans Of Swing". Guarda il video

Bran Johnson, la leggendaria voce degli AC/DC, è un grandissimo storyteller, oltre che essere un appassionato incredibile di motori, musica e storia. Il frontman della band da anni conduce una trasmissione televisiva chiamata A Life On The Road, in cui si diverte a raccontare la vita delle grandi personalità (e band) che hanno fatto la storia del rock e, nelle ultime settimane, ha iniziato a pubblicare puntate, estratti e contenuti esclusivi da quella trasmissione direttamente su YouTube.

Nell'ultimo video pubblicato dal frontman degli AC/DC possiamo dare una breve occhiata all'intervista realizzata insieme al grande Mark Knopfler, fondatore dei Dire Straits. All'interno del video il chitarrista racconta cosa ispirò la scrittura e il titolo di una delle canzoni più significative della carriera della band inglese: Sultans Of Swing.

“I Sultans of Swing erano un piccolo complesso, una band nella media che suonava Dixieland jazz. Una sera in cui mi trovavo a Deptford, una zona molto degradata del sud di Londra, e loro stavano suonando in un pub. Penso fossero sorpresi di avere un pubblico di tre o quattro persone, ricordo di aver chiesto loro di suonare Creolo Love Call o Muskrat Ramble e penso si stupirono molto che qualcuno nel pub conoscesse davvero qualche canzone”.

Da Robert Plant dei Led Zeppelin a Nick Mason dei Pink Floyd fino a Joe Elliott dei Def Leppard, Roger Daltrey dei The Who, Lars Ulrich dei Metallica e Dave Grohl dei Foo Fighters, la trasmissione di Brian Johnson racconta i segreti e le vite di questi grandi musicisti che spesso hanno iniziato la loro carriera proprio dalla strada, seguendo un sogno assieme agli amici coetanei di un tempo. Ovviamente la voce degli AC/DC cerca di raccontare al meglio e di incastrare il più possibile la sua passione per i motori cercando un collegamento sincero ed empatico con ogni personaggio (e amico) intervistato.