Gli U2 trasmettono in streaming il concerto "Go Home: Live From Slane" per San Patrizio. Guarda QUI la diretta

In occasione della festa di San Patrizio gli U2 inaugurano la loro serie di concerti in streaming su YouTube "U2: The Virtual Road" con la trasmissione integrale del live registrato il 1° settembre 2001 nella bellissima cornice dello Slane Castle in Irlanda.

"U2 Go Home: Live From Slane Castle" celebra il ritorno della band al leggendario castello a vent’anni dal loro primo live sulle rive del fiume Boyne. E con una performance esclusiva per YouTube, Dermot Kennedy aprirà il concerto con un’esibizione solista registrata la scorsa settimana fuori Los Angeles.

“U2: The Virtual Road” è una serie di quattro concerti trasmessi per la prima volta in esclusiva sul canale YouTube della band (solo per 48 ore).

GUARDALO NEL PLAYER IN ALTO A PARTIRE DALLE 21:00 DEL 17 MARZO

Il calendario completo:

17 Marzo - St Patrick’s Day

U2 Go Home: Live From Slane Castle - IRELAND 2001

In apertura DERMOT KENNEDY

25 Marzo

U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado - USA 1983

In apertura FONTAINES D.C.

1 Aprile

Popmart: Live From Mexico City - MEXICO 1997

In apertura CARLA MORRISON

10 Aprile

iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris - FRANCE 2015

In apertura FEU! CHATTERTON