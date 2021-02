Quella volta in cui Johnny Cash prese in giro Elvis Presley sul palco durante un concerto. Guarda il video

Erano i primi anni '50 e il rock and roll rappresentava la novità musicale assoluta. Il look, le movenze e lo swing di Elvis erano assolutamente rivoluzionari per l'epoca, perfino per Johnny Cash, colui che forse più si è avvicinato allo stile musicale adottato dal Re del Rock And Roll, l'unico ad essere incluso insieme a The King all'interno della Rock And Roll Hall Of Fame e nella Country Hall Of Fame.

Durante uno show di metà anni '50 The Man In Black decise di reinterpretare alla sua maniera Heartbreak Hotel, canzone portata al successo da Elvis, ma non prima di aver mostrato al pubblico presente in sala il suo personalissimo pensiero nei riguardi di The King, proponendo agli spettatori una parodia degna quasi del Saturday Night Live.

