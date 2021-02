Mick Jagger è il narratore protagonista nell'emozionante video celebrativo per i 150 anni della Royal Albert Hall. Guardalo qui

Mick Jagger è la voce narrante di un video celebrativo girato dal regista Tom Harper per i 150 anni della Royal Albert Hall, l’iconica venue londinese che da mesi non vede artisti sul suo palco, a causa della pandemia di Coronavirus.

Il filmato, della durata di 90 secondi, è molto intenso e commovente: mostra immagini della location oggi, vuota e silenziosa, alternate a momenti gloriosi del suo passato come i discorsi della Regina Elisabetta II, di Winston Churchill, ma anche e soprattutto i grandi concerti tenuti qui: Jimi Hendrix, Bob Dylan, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Freddie Mercury, Eric Clapton, Iggy Pop, The Who, Chris Cornell, Foo Fighters e, ovviamente, The Rolling Stones.

E proprio il frontman della leggendaria band britannica accompagna le immagini con la sua voce, leggendo il poema For Friends Only dell’autore britannico W.H. Auden. Le parole assumono un’intensità particolare, calate in questo momento storico:

Distance and duties divide us

But absence will not seem an evil

If it make our re-meeting

A real occasion. Come when you can:

Your room will be ready

(Distanze e doveri ci dividono. Ma l'assenza non sembrerà un male, se fa del nostro incontro una vera occasione. Vieni quando puoi: la tua sala sarà pronta).

Jagger in una dichiarazione si è detto molto felice di essere stato chiamato per collaborare alla realizzazione di questo video. “Senza dubbio la Royal Albert Hall è una delle venue più belle del mondo – ha detto il cantante – quindi ero molto felice quando mi è stato chiesto di leggere il poema di W.H. Auden, come parte di questo video eccellente girato da Tom Harper”.

Jagger ha anche ricordato alcuni momenti dei live tenuti proprio in questa location, con gli Stones: “Ho davvero dei ricordi meravigliosi delle performance fatte qui, con i Rolling Stones, negli anni Sessanta, ogni tanto sono andato un po’ fuori di testa, a causa dei fan, spesso un po’ troppo entusiasti, che saltavano sul palco rischiando di far finire lo show improvvisamente. Ma abbiamo sempre tenuto duro e trascorso dei momenti fantastici! Desidero quindi augurare alla Royal Albert Hall un felice compleanno per i suoi 150 anni, non vediamo l’ora del prossimo futuro dove potremo assistere alle performance di tanti artisti e musicisti sul palco di questa grande venue”.

Anche il regista Tom Harper (conosciuto per The Aeronauts, Wild Rose, This Is England '86 e Peaky Blinders) ha rilasciato una dichiarazione: “Mi mancano disperatamente i concerti: c'è qualcosa di elettrico e fondamentalmente umano nell'esperienza condivisa di essere in una stanza, circondato da altre persone, parte di un pubblico. La Royal Albert Hall è un edificio magnifico anche quando è vuota, ma ciò che la rende davvero speciale è la connessione che favorisce attraverso quelle esperienze condivise. Questo è ciò di cui parla questo film: non solo una celebrazione delle esibizioni del glorioso passato della Hall, ma anche il senso di anticipazione di alcune delle cose a cui guardare con ansia, quando potremo stare di nuovo insieme".