System Of A Down: pubblicato il video ufficiale di Genocidal Humanoidz, tutti i proventi in beneficenza. Guardalo qui

I System Of A Down hanno pubblicato il video ufficiale Genocidal Humanoidz, il secondo brano inedito pubblicato assieme a Protect The Land dalla band di Serj Tankian e Daron Malakian dopo 15 anni di silenzio discografico. Il video è stato presentato in anteprima durante il live streaming a scopo benefico tenuto dalla band su youtube nel corso del fine settimana, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alle cure dei soldati armeni feriti in battaglia durante i combattimenti in difesa dell'Artsakh, la regione nel Caucaso meridionale che è stata al centro di una sanguinosa controversia tra l'Armenia e l'Azerbaigian sostenuto dalla Turchia.

Il videoclip di Genocidal Humanoidz è stato diretto dal bassista della band Shavo Odadjian assieme al regista Adam Mason

Il comunicato della band in occasione del lancio del live stream in sostegno dei soldati armeni feriti:

"All'indomani delle tragiche violenze che colpiscono l'area fin dal 1994, i soldati dell'Esercito di Difesa dell'Artsakh e dell'Armenia (molti dei quali volontari) hanno subito crimini di guerra per mano degli invasori: l'Azerbaigian, favorito dalla Turchia e dai loro mercenari siriani. Anche dopo il cessate il fuoco firmato lo scorso 10 novembre 2020, quegli eroi feriti nel recente conflitto hanno ancora un disperato bisogno di protesi, cure avanzate e cure mediche. Trasmetteremo un evento speciale in live streaming per raccogliere fondi per riabilitare ed equipaggiare le centinaia di soldati che hanno perso braccia e gambe, sostituiti con arti protesici che hanno cambiato loro la vita per sempre. I fondi raccolti andranno anche a sostegno di una rivoluzionaria terapia laser per il trattamento delle ustioni chimiche al fosforo bianco e per la riduzione delle cicatrici e del dolore. Tutti i proventi del live streaming saranno donati a questa causa.