I Nine Inch Nails hanno pubblicato il video ufficiale della loro cover di Fashion di David Bowie. Ascoltala qui

Dopo aver partecipato alla serata in live stream Bowie Celebration: Just For One Day! all'inizio di questo mese, i Nine Inch Nails hanno condiviso il video ufficiale della loro versione di Fashion, il brano pubblicato da David Bowie nel 1980 all'interno dell'album Scary Monsters (and Super Creeps).

Alla registrazione hanno partecipato anche Mariqueen Maandig, la moglie del frontman Trent Reznor, Atticus Ross e alcuni membri storici della band del Duca Bianco tra cui Mike Garson al piano, Carlos Alomar e Gerry Leonard alla chitarra, Mark Plati al basso, Sterling Campbell alla batteria e Catherine Russell ai cori.

La pubblicazione del video servirà al progetto anche per raccogliere fondi da destinare a Save The Children.