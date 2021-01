È tornato Kossan, il monaco buddista con la passione per il rock! Guarda la sua versione di Thundestruck degli AC/DC

Qualche mese fa vi avevamo parlato di Kazutaka Yamada, in arte Kossan, un monaco buddista giapponese trasferitosi New York con la passione per il rock 'n' roll. In passato aveva spopolato su internet per le sue reinterpretazioni "alternative" dei grandi classici del rock di Ramones, Beatles e Queen.

Ora Yamada ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella cimentandoci in una versione divertentissima e singolare di Thundestruck degli AC/DC!

Non si sa molto di Kazutaka, anche se sappiamo che vive a New York, dove insegna Zazen, una disciplina meditativa della tradizione buddista Zen che mira a fornire ai praticanti una visione esistenzialista della natura.

Nel 2007 è stato intervistato dal magazine nipponico My Eyes Tokyo e ha dichiarato: "Quando sono venuto qui, ero al verde. Tutto è costoso a New York, quindi non potevo uscire. Esitavo anche a prendere anche la metropolitana. Non mi piaceva altro che esercitarmi nel sanshin [uno strumento simile al banjo giapponese]. Un giorno sono andato a Central Park per provare qualcosa all'esterno, mi sono messo a suonare il sanshin su una panchina e un ragazzo mi ha dato un dollaro. Non me lo aspettavo affatto perché ero lì a suonare solo perché era una bella giornata. Ho pensato che se c'era qualcuno disposto a pagare per ascoltarmi allora valeva la pena continuare a suonare. Mi ha davvero incoraggiato. Quel giorno ho suonato a Central Park fino a sera e poi sono andato vicino all'Empire State Building. Ho suonato fino a tarda notte e ho guadagnato 40 dollari in un giorno. Ho sognato di essere un batterista professionista fin da quando ero uno studente universitario. Mi è sembrato di riuscire finalmente a guadagnarmi da vivere ed è stato davvero divertente."

Negli scorsi mesi Kazutaka aveva pubblicato in rete le sue performance, secondo il suo gusto, di alcuni grandi classici leggendari Queen, dei Beatles e dei Ramones. I brani scelti dal monaco sono We Will Rock You, Yellow Submarine e Teenage Lobotomy.

Guardali qui: