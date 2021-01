Patti Smith e la performance di "People Have The Power" per l'insediamento di Joe Biden. Guarda il video e il documentario

"Questa performance è dedicata a tutti, ed è per tutti in tutto il mondo". Con queste parole la Poetessa del Rock Patti Smith ha descritto la sua esibizione pubblicata in un documentario di circa 30 minuti in occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden come 46° Presidente degli Stati Uniti d'America: "È una notte bellissima, abbiamo un nuovo presidente e una nuova vicepresidente, la nostra democrazia sembra essere abbastanza intatta e auguro a tutti un anno migliore. Il 2020 è stato "a Blakean year" (in riferimento al suo brano del 2004 My Blakean Year), ma penso che il giorno felice stia arrivando. Questa performance è dedicata a tutti a tutti, ed è per tutti in tutto il mondo. Fred l'ha scritta in modo che potesse essere accolta e ispiratrice per tutte le persone del mondo, e lo ha fatto. I suoi desideri si sono avverati e possano i desideri risuonare nel nuovo anno"

Patti Smith ha eseguito la canzone cantando su un montaggio video contenente personaggi e personalità di spicco che secondo la cantautrice hanno "usato la loro voce per creare un futuro migliore". Tra di loro compaiono l'attivista ambientale Greta Thunberg, la defunta Shirley Chisholm e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

Il montaggio è dedicato anche a tutti i lavoratori in prima linea del Servizio Sanitario Nazionale che sono morti combattendo la pandemia di coronavirus. Per loro sono stati montati e scritti i primi minuti del documentario.