Billy Corgan ha reinterpretato "Space Oddity" durante il concerto tributo a David Bowie. Guarda il video

Il frontman dei The Smashing Pumpkins Billy Corgan ha eseguito un'incredibile versione di uno dei più grandi successi di David Bowie, Space Oddity, durante il concerto in tributo in streaming "A Bowie Celebration: ... just for one day!". L'evento è stato condotto dallo storico tastierista di Bowie Mike Garson e organizzato per celebrare quello che sarebbe stato il 74° compleanno del Duca Bianco. Il concerto è stato trasmesso raccogliendo più di 100 tra registrazioni e omaggi di altri artisti da tutto il mondo tra i quali l'immenso attore e amico di Bowie Gary Oldman, Adam Lambert, Lzzy Hale, Rick Wakeman, Peter Frampton, i Duran Duran, Trent Reznor e Yungblud solo per citarne alcuni.

Senza dubbio Bowie sarebbe stato orgoglioso dell'evento, soprattutto del tributo che il nostro Rock Ambassador Billy Corgan ha deciso di riservargli con una splendida rivisitazione di Space Oddity, tratta dal secondo album di Bowie, David Bowie del 1969. Corgan si è esibito in streaming con il tastierista Mike Garson (la sua immagine era proiettata in un vecchio televisore a tubo catodico appoggiato sul pianoforte). A completare la suggestiva atmosfera le immagini di una galassia proiettate sullo sfondo del palco.