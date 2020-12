AC/DC, in Polonia è stato realizzato un gigantesco murales dedicato alla band grande quanto un palazzo. Guarda il video

Gli AC/DC hanno pubblicato un bellissimo video in cui mostrano una squadra di artisti di strada che hanno deciso di pitturare un'intera facciata di un palazzo di Varsavia con le immagini della band. L'installazione realizzata in Polonia mostra l'ultima foto ufficiale della band di Angus Young e Brian Johnson pubblicata per la promozione dell'album "Power Up!" che segna il ritorno della formazione australiana nella line up più originale possibile. Sul murales sono stati installati che una serie di neon che richiamano il contorno dello storico logo della band.