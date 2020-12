I Foo FIghters hanno suonato in streaming per la serie Holiday Plays. Guarda il concerto completo

I Foo Fighters durante la serata di ieri 15 dicembre hanno tenuto un breve concerto ospiti del programma in streaming Holyday Plays. Durante il loro concerto la band di Dave Grohl ha portato sul palco alcuni dei grandi classici del loro repertorio come Times Like These, Learn To Fly, Best Of You e il nuovo singolo Shame Shame. Oltre a questi brani i Foo Fighters hanno suonato per la prima volta la loro canzone di Natale Run Rudolph Run, originariamente pubblicata nel 1959 dal grande Chuch Berry.

Il concerto sarà visibile sulla piattaforma Twitch ancora per qualche ora e il brano di Natale sarà disponibile all'ascolto in streaming.

Guarda in cima a questa pagina il concerto dei Foo Fighters per la serie Holiday Plays e ascolta QUI la loro canzone di Natale Run Rudolph Run: