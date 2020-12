David Bowie, la Royal Mint ha lanciato in orbita le monete commemorative dedicate al Duca Bianco. Guarda il video

La Royal Mint, la zecca di stato del Regno Unito, ha annunciato l'emissione di una moneta commemorativa che celebra la carriera di David Bowie.

Per onorare l'impatto culturale e l'eredità musicale dello scomparso Ziggy Stardust e dei suoi successi "intergalattici", tra cui Starman, Space Oddity e Life on Mars?, una delle monete coniate è stata lanciata nello spazio.

La moneta ha raggiunto i 35.656 metri di quota e ha orbitato intorno all'atmosfera terrestre per 45 minuti prima di tornare in sicurezza verso la Gran Bretagna, dove ora sarà offerta come premio speciale di un concorso concorso per i fan di David Bowie tramite la pagina Facebook di The Royal Mint.